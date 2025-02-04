Как можно наладить ситуацию с работой общественного транспорта и состоянием дорог во Владимире и Владимирской области? Своим мнением по теме в интервью “Шестому каналу” поделился

Как можно наладить ситуацию с работой общественного транспорта и состоянием дорог во Владимире и Владимирской области? Своим мнением по теме в интервью “Шестому каналу” поделился заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР Владимир Рыкунов. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!