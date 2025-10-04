В аварии на трассе «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе водитель Kia Rto выехал на встречку.

По факту ДТП под деревней Уляхино Гусь-Хрустального района расследуют уголовное дело.Об этом сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области. Авария случилась днём 3 октября на 393-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо»: автомобиль Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗ 39629, уточняет СК. Погибли пять человек.Уголовное дело по факту ДТП расследуют по признакам преступления по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».Авария унесла жизни самого водителя Kia — мужчины 2002 года рождения и двух его родственниц 2000 и 1979 года рождения. Все они из Рязанской области. Девочка 2008 года рождения, ещё одна пассажирка этой машины, в больнице.В УАЗе погибли водитель 1976 года рождения и его сын 2008 года рождения, они проживали в Суздальском районе Владимирской области. Ещё один человек из УАЗа в больнице.Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.Напомним, ранее