На улицах Писарева и Плеханова появятся новые четырехметровые светодиодные фонари, внутри которых будет светиться подсветка в цветах российского триколора. Эти уникальные конструкции

На улицах Писарева и Плеханова появятся новые четырехметровые светодиодные фонари, внутри которых будет светиться подсветка в цветах российского триколора. Эти уникальные конструкции изготовлены из прочного стекловолокна. Об этом сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов. Фонари, производство которых началось в Гусь-Хрустальном, а стойки изготавливаются в Мордовии, отличаются долговечностью благодаря композитным материалам. Установка одного светильника на каждую