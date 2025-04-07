Молодые владимирцы, которые сломали памятник женщине-детективу, предстанут перед судом. История произошла 18 декабря прошлого года. Парни выпили в одном из баров Владимира, а затем решили

Молодые владимирцы, которые сломали памятник женщине-детективу, предстанут перед судом. История произошла 18 декабря прошлого года. Парни выпили в одном из баров Владимира, а затем решили пойти в другое заведение. По пути молодые люди заметили памятник женщине-сыщику, который стоял возле Музея Детектива на улице Ильича. Разгоряченные алкоголем вандалы начали бить статую ногами и раскачивать ее. Из