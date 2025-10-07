Равенство по-туристически. С 1 октября во Владимирской области стартовал эксперимент по регулированию рынка гостевого туризма. Соответствующий закон был принят на сентябрьском заседании

Равенство по-туристически. С 1 октября во Владимирской области стартовал эксперимент по регулированию рынка гостевого туризма. Соответствующий закон был принят на сентябрьском заседании Законодательного Собрания. Главная цель нововведения — обеспечить прозрачность и справедливость в сфере туризма. Гости нашего региона, бронирующие размещение в гостевых домах, смогут быть уверены, что реальный уровень сервиса и комфорта будет соответствовать заявленному,