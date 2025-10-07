Предприятие не проводило нужные лабораторные исследования воды.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области через суд добилось, чтобы МУП «Водоканал» Юрьев-Польского района устранил нарушения санитарных норм. Об этом сообщаетВыяснилось, что предприятие не проводило нужные лабораторные исследования воды и не передавало ежемесячные отчеты в Роспотребнадзор. Это мешало контролировать безопасность питьевой воды для местных жителей.Суд встал на сторону Роспотребнадзора, но решение пока не вступило в законную силу.