Для инспекции привлекли специалиста Роспотребнадзора, и результаты оказались неутешительными.

Прокуратура Киржачского района провела внеплановую проверку школьных и детсадовских столовых и обнаружила, что дети питаются в помещениях, где нарушены базовые санитарные нормы. Для инспекции привлекли специалиста Роспотребнадзора, и результаты оказались неутешительными.Нарушения нашли практически везде: на кухнях, в столовых и даже на складах. Стены и полы имеют серьёзные повреждения, а на потолках видны следы протеканий. Такая ситуация делает невозможной качественную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что напрямую ставит под угрозу безопасность питания детей.Кроме того, в нескольких образовательных учреждениях выявили проблемы с инвентарем и техникой. Были обнаружены дефекты посуды и оборудования, а также неисправности технологических машин, таких как мясорубка и овощерезка, в прокуратуре.Прокурор района не стал ждать и сразу же направил исковые заявления в суд. Он требует обязать районное управление образования и сами учреждения немедленно провести косметический ремонт пищеблоков. Восстановление прав детей на безопасное и качественное питание будет находиться на контроле надзорного ведомства до тех пор, пока все нарушения не будут полностью устранены.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .