Жители Владимирской области продолжают терять огромные суммы денег из-за кибермошенников. За прошедшую неделю правоохранители региона зарегистрировали 75 дистанционных преступлений, в результате которых общая сумма ущерба превысила 31 миллион рублей.
Злоумышленники использовали все классические схемы, играя на желании людей заработать или на их страхе потерять накопления, в УМВД по региону.
30 сентября житель Владимира обратился в полицию после того, как лишился свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Мужчина пытался приобрести автомобиль через популярный мессенджер, но попался на уловку аферистов.
В тот же день похожей суммы лишился житель Вязников. Мошенники убедили его «инвестировать» ради дополнительного заработка. В итоге мужчина потерял не только свои сбережения, но и деньги, взятые в кредит.
Схемы с так называемыми «безопасными счетами» продолжают работать. 1 октября житель Коврова отдал аферистам почти 1,5 миллиона рублей, поверив, что спасает свои накопления. По аналогичной схеме 3 октября более 1,7 миллиона рублей потеряла жительница Александровского района.
По всем фактам хищений возбуждены и расследуются уголовные дела.
