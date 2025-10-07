За прошедшую неделю правоохранители региона зарегистрировали 75 дистанционных преступлений.

Жители Владимирской области продолжают терять огромные суммы денег из-за кибермошенников. За прошедшую неделю правоохранители региона зарегистрировали 75 дистанционных преступлений, в результате которых общая сумма ущерба превысила 31 миллион рублей.Злоумышленники использовали все классические схемы, играя на желании людей заработать или на их страхе потерять накопления, в УМВД по региону.30 сентября житель Владимира обратился в полицию после того, как лишился свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Мужчина пытался приобрести автомобиль через популярный мессенджер, но попался на уловку аферистов.В тот же день похожей суммы лишился житель Вязников. Мошенники убедили его «инвестировать» ради дополнительного заработка. В итоге мужчина потерял не только свои сбережения, но и деньги, взятые в кредит.Схемы с так называемыми «безопасными счетами» продолжают работать. 1 октября житель Коврова отдал аферистам почти 1,5 миллиона рублей, поверив, что спасает свои накопления. По аналогичной схеме 3 октября более 1,7 миллиона рублей потеряла жительница Александровского района.По всем фактам хищений возбуждены и расследуются уголовные дела.