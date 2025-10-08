В этом году форум собрал более 200 компаний из девяти стран, среди которых наибольшее количество экспонентов представляют Беларусь, Россию и Китай.

В Минске стартовал XXIX Белорусский энергетический и экологический форум EnergyExpo2025, который стал крупнейшей отраслевая площадкой для обсуждения актуальных тенденций в области энергетики и экологии. В этом году форум собрал более 200 компаний из 9 стран, среди которых наибольшее количество экспонентов представляют Беларусь, Россию и Китай.Форум привлекает внимание не только профессионалов отрасли, но и молодежи, которая активно демонстрирует свои стартапы и инновационные идеи. Тематика мероприятия охватывает широкий спектр вопросов, связанных с генерацией, распределением и накоплением электроэнергии, а также поиском эффективных решений для рационального использования энергетических ресурсов.Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Александр Ярошенко в своем выступлении подчеркнул значимость форума для межгосударственного сотрудничества. Он отметил успешный опыт Беларуси и России в таких чувствительных сферах, как атомная энергетика и преодоление последствий Чернобыльской аварии. "Это большое событие в рамках Союзного государства, потому что именно компетенции этих двух стран в основном представлены на этой выставке, в том числе в области атомной энергетики и чернобыльской тематики", — заявил Ярошенко.В рамках форума также запланированы различные мероприятия, включая День электротранспорта и брейн-ринг, посвященные экологии, энергосбережению и охране труда. Особое внимание будет уделено молодежи: 9 и 10 октября объявлены днями молодежи, в ходе которых старшеклассники и студенты смогут узнать больше о современных тенденциях в энергетике и экологии.Кроме того, на форуме состоятся деловые переговоры, в ходе которых ожидается подписание соглашений о сотрудничестве. EnergyExpo 2025 предоставляет уникальную возможность для обмена опытом и идеями, что, безусловно, способствует развитию энергетической и экологической сферы в регионе.