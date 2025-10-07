Он жестоко избил мужчину, к которому, как ему показалось, ушла его возлюбленная.

Ревность привела на скамью подсудимых жителя Коврова Владимирской области. ПодробностиПо версии следствия, 23 июля он жестоко избил мужчину, к которому, как ему показалось, ушла его возлюбленная. Прибыв к дому предполагаемого соперника, ковровчанин убедился в своих подозрениях. После словесной перепалки он нанес оппоненту несколько ударов по лицу, а затем, когда тот упал, около десяти раз ударил ногами по телу и голове.Пострадавший получил серьезные травмы, включая множественные переломы ребер и ушиб легкого. После избиения нападавший забрал сожительницу и ушел. Теперь его ждет суд по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Дело уже передано в суд.