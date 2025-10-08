Среди экспонатов, попавших на страницы альбома, оказались настоящие сокровища.

Муромские древности стали доступнее для всех. В городе вышел в свет уникальный альбом, который впервые погружает читателей в мир самых сенсационных археологических открытий, сделанных в Окском парке за последние два года.Специалисты «Центра культурно-исторического наследия» администрации Мурома под руководством Владимира Бейлекчи собрали результаты системных раскопок, показав, насколько богата история этого места, в правительстве региона.Среди экспонатов, попавших на страницы альбома, оказались настоящие сокровища: княжеская печать — находка, имеющая огромное историческое значение; перстни и другие украшения; наконечник воинского меча; топор, датируемый XI–XII веками.Это лишь малая часть находок, которые удалось обнаружить команде археологов. Изучение территории продолжается, а значит, и сам альбом получит продолжение. Издание стало ценным подарком для всех, кто интересуется историей Мурома и его связью с Древней Русью.