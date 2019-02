На конкурс песни, который в мае состоит в Израиле, во второй раз раз поедет Сергей Лазарев. А вот Киркоров будет участвовать в нем уже в десятый раз. И это многих возмущает.

На конкурс песни, который в мае состоит в Израиле, во второй раз раз поедет Сергей Лазарев. А вот Киркоров будет участвовать в нем уже в десятый раз. И это многих возмущает.Вообще, конечно, кажется странным, что артиста, представляющего Россию на главном музыкальном конкурсе Старого света, выбирает не страна, а кучка теленачальников. Кулуарно они решили, что надо снова ехать Сергею Лазареву. При том, что канал "Россия", который в этом году готовит участника и транслирует у нас конкурс, финансируется из государственного бюджета, т. е. за счет наших налогов. И, казалось бы, правильным позволить телезрителям решить самим, кого они хотят видеть на "Евровидении".Сам по себе – артист хороший. И голос есть, и харизма. Он всяко сильнее безликих Натальи Подольской, Юлии Савичевой или Анастасии Приходько, которые в прежние годы участвовал в этом смотре европейской самодеятельности. Но кто теперь помнит, что они пели и какие были номера? А вот cтильное и яркое выступление Лазарева в 2016-м с песней You Are the Only One запомнилось, да и композиция до сих пор звучит.Тогда, в Стокгольме, артист завоевал 3-е место. Казалось бы, неплохой результат, надо на этом остановиться, жить дальше и дать возможность и другим артистам проявить себя. Как, например, Лобода, которая категорически отказывается второй раз штурмовать "Евровидение", поскольку давно все всем доказала, став самым дорогим и востребованным артистом страны даже без победы на конкурсе.Тем более совершенно очевидно, что при любой песне и постановке находящейся в мировой изоляции России именно в силу политических причин дай бог позволят выйти в финал "Евросонга", не говоря уже о высоком результате. Одержать реванш, как было с Димой Биланом, в сегодняшней политической ситуации невозможно. И не больно ли будет тогда амбициозному Лазареву? Ведь поражение затмит даже былое третье место, его заклеймят и четвертуют.Но еще больше возмущает участие в конкурсе Филиппа Киркорова. Для него "Евровидение" – любимая игрушка, а все почему-то должны этому радоваться. В 1995 году он впервые появился там – в качестве певца. И занял 17-место. Но решил не отступать. "Все вы знаете мое особое отношение к "Евровидению". Я возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь победы. Обещаю!" – решительно настроен поп-король.Он буквально оккупировал этот большой европейский гей-парад, замаскированный под конкурс молодых исполнителей – едет то как комментатор, то как продюсер, то как автор песни. Он работал с участниками из Беларуси Дмитрием Колдуном и Анжеликой Агурбаш, с молдавской группой DoReDoS, с украинкой Ани Лорак. Его в шутку уже называют "Мистер "Евровидение", поскольку от Киркорова нет никакого спасения. "Вы уже всех достали!", "Дайте шанс другим артистам!", "Сколько можно пихать одних и тех же!" – пишут люди в социальных сетях. И их возмущение можно понять,