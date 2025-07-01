Все 11 систем «С-дуга» были приобретены за счет областного бюджета.

Семь больниц Владимирской области получили 11 новых рентгенхирургических систем «С-дуга». Эти современные аппараты, незаменимые для высокотехнологичных операций, пришли на смену устаревшему оборудованию.Как в Минздраве, «С-дуга» является ключевым инструментом для таких процедур, как установка дренажей и стентов, а также дробление почечных камней. Заместитель главного врача Муромской ЦРБ Александр Шилкин подчеркивает, что в травматологии новое оборудование позволит проводить протезирование тазобедренных суставов и работать со сложными переломами.Главный врач Гусь-Хрустальной ЦРБ Ольга Добрынина отметила, что появление современного аппарата в урологическом отделении их больницы позволит оперативно контролировать ход операций, например, убедиться в полном удалении камней. Для Суздальской районной больницы, где ранее подобных систем не было, «С-дуга» откроет новые перспективы в урологической и травматологической хирургии, обеспечивая высококачественную визуализацию в процессе вмешательств.Три аппарата поставлены в Областную клиническую больницу, по два — в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владимира и Центральную городскую больницу Коврова. Еще по одной системе получили Муромская, Гусь-Хрустальная, Суздальская и Кольчугинская ЦРБ.Все 11 систем «С-дуга» были приобретены за счет областного бюджета, потрачено более 183 миллионов рублей в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения».