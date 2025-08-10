Среди них оказались и дети.

С начала купального сезона во Владимирской области на водоемах погибли 24 человека, среди них оказалось и двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе МС России по Владимирской области.Последнее ЧП случилось 8 августа, когда в Ковровском районе на Малыгинском карьере утонул мужчина. Его тело обнаружили спасатели 9 августа. На данный момент обстоятельства гибели устанавливают правоохранительные органы.Спасатели напоминают: не стоит купаться в необорудованных для этого местах, а также употреблять алкоголь в это время. Подобные действия могут привести к трагедии.