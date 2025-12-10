На чемпионате мира по выпиванию национальных алкогольных напитков. Диктор:
- А сейчас немец будет пить пиво кружками. Пока пьёт немец, руский за кулисами разминается красненьким. Начали: одна, вторая, третья.. сломался. Темерь англичанин будет пить виски бокалами. Пока пьёт англичанин, руский за кулисами разминается красненьким. Начали: один, два, три, четыре.. сломался. Ну, а теперь руский пьёт водку половниками. Начали: один, два, три, четыре, пять.. сломался. Пока чинят половник, руский за кулисами разминается красненьким.
