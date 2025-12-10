Илья Домарев погиб при исполнении боевой задачи.

В Камешковском районе Владимирской области простились с ефрейтором Ильей Домаревым, который погиб в Харьковской области. Об этомОн родился в Камешково в 2001 году, учился во Владимирском строительном колледже, а затем отправился служить в армию. В сентябре 2022 года его призвали на СВО в рамках частичной мобилизации, где он служил радиотелеграфистом.Илья Домарев погиб при исполнении боевой задачи.