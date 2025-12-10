Президент России Владимир Путин подписал Указ “О назначении судей федеральных судов”. Согласно документу, в судебную систему Владимирской области пришли два новых судьи. Как сообщили

Президент России Владимир Путин подписал Указ “О назначении судей федеральных судов”. Согласно документу, в судебную систему Владимирской области пришли два новых судьи. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдиккции, Мария Рябинина теперь будет работать судьёй во Владимирском областном суде. Ольга Федорова назначена судьёй Гусь-Хрустального городского суда. Ранее в этом году главой государства на должность судьи