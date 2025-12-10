Жители 16 населённых пунктов Владимирской области собрали почти 19 миллионов рублей на улучшение своих территорий. В ответ на их инициативу, региональные власти направят ещё 44,2 миллиона

Жители 16 населённых пунктов Владимирской области собрали почти 19 миллионов рублей на улучшение своих территорий. В ответ на их инициативу, региональные власти направят ещё 44,2 миллиона рублей через губернаторскую программу «30 на 70». Об этом сообщили в облправительстве. Таким образом, общая сумма на благоустройство превысит 63 миллиона рублей, которые пойдут на проекты, выбранные самими жителями.