Гастромаркет «Рынок на Студеной» во Владимире возобновит работу 19 декабря. Об этом сообщила администрация в соцсетях. Заведение было закрыто с 15 ноября из-за серьёзного пожара. Напомним, что возгорание, предположительно из-за аварии в электросети, произошло ночью 15 ноября. Огонь и, в большей степени, едкая копоть повредили отделку и имущество на площади около 100 квадратных метров. Пострадали