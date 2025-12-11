Администрация города Владимира сообщила о старте праздничных новогодних мероприятий во дворах и общественных пространствах областного центра. Они организованы депутатами владимирского

Администрация города Владимира сообщила о старте праздничных новогодних мероприятий во дворах и общественных пространствах областного центра. Они организованы депутатами владимирского Горсовета совместно с районными администрациями. Отмечать Новый год начнут с 13 декабря. Первая ёлка состоится в микрорайоне Оргтруд. Праздники пройдут во Владимире по 33 адресам: не только во дворах многоквартирных домов, но и в скверах,