Люди жалуются на нехватку мест для захоронений на кладбище в сёлах Кумино и Калиновка.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК начать проверку по обращению жителей Юрьев-Польского района Владимирской области. Об этом рассказалиЛюди жалуются на нехватку мест для захоронений на кладбище в сёлах Кумино и Калиновка, а также на ужасное состояние подъездной дороги к нему. По словам сельчан, их многочисленные обращения в различные инстанции остались без ответа.Ход проверки взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.