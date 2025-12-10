Люди жалуются на нехватку мест для захоронений на кладбище в сёлах Кумино и Калиновка.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК начать проверку по обращению жителей Юрьев-Польского района Владимирской области. Об этом рассказали
Люди жалуются на нехватку мест для захоронений на кладбище в сёлах Кумино и Калиновка, а также на ужасное состояние подъездной дороги к нему. По словам сельчан, их многочисленные обращения в различные инстанции остались без ответа.
Ход проверки взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.