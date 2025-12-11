Авария произошла 10 декабря, в 18.10, в районе дома №30 на улице Нижняя Дуброва. По предварительной информации Госавтоинспекции по городу Владимиру, 21-летний водитель скутера «Tank X» сбил

Авария произошла 10 декабря, в 18.10, в районе дома №30 на улице Нижняя Дуброва. По предварительной информации Госавтоинспекции по городу Владимиру, 21-летний водитель скутера «Tank X» сбил 10-летнего ребёнка, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний получил травы и был госпитализирован. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование. Алена Бусько,