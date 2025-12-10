У девушки редкое заболевание.

В Областном центре спецмедпомощи Владимира, хирурги успешно прооперировали 17-летнюю пациентку с редким врожденным заболеванием — парциальным гигантизмом. Эта болезнь вызывает непропорциональный рост частей тела, в данном случае второго пальца на левой ноге. ПодробностиДевушка обратилась за помощью из-за сильного увеличения пальца, который создавал не только косметический дефект, но и мешал ей подбирать обувь. Травматолог-ортопед принял решение о необходимости операции.В ходе хирургического вмешательства врачи реконструировали палец: укоротили костную фалангу, зафиксировав её спицей, и удалили избыток мягких тканей. Операция прошла успешно, и медикам удалось сформировать эстетически правильный и подвижный палец. Пациентка выразила огромную благодарность врачам, отметив, что теперь сможет вести полноценную и комфортную жизнь.