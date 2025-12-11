Метеорологи предупреждают о значительном понижении температуры в ближайшие дни.

По данным синоптиков, жителей Владимирской области ожидает существенное похолодание. Метеорологи предупреждают о значительном понижении температуры в ближайшие дни.Так, 12 декабря ночью столбики термометра опустятся то −5°C. В выходные, 13 и 14 декабря, температура будет −5°C днем и −8°C ночью.В понедельник, 15 декабря, синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха опустится до −8°C. Лишь к концу следующей недели жителей Владимирской области ждет потепление.