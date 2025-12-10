Делом заинтересовался Бастрыкин.

В городе Петушки Владимирской области жители улицы Сосновой продолжают страдать от отсутствия централизованного водоснабжения. Вместо чистой воды им приходится пользоваться ржавой жидкостью из водонапорной башни, которую они обслуживают за свой счет. Об этом рассказалиНесмотря на многочисленные обращения и даже личное вмешательство главы СК Александра Бастрыкина, ситуация остается без изменений. По факту заведено уголовное дело, и теперь Следственный комитет должен представить доклад о ходе расследования.Однако пока жители Петушков продолжают ждать решения своей насущной проблемы.