На одном из домов в населённом пункте Юрьев-Польского района обнаружены обломки беспилотника. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Авдеев. Жертв и пострадавших нет. Жители эвакуированы в пункт временного размещения. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор.