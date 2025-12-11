В среду, 10 декабря, состоялось внеочередное заседание депутатов Законодательного Собрания Владимирской области, в рамках которого парламентарии внесли изменения в бюджет 2025 года.

В среду, 10 декабря, состоялось внеочередное заседание депутатов Законодательного Собрания Владимирской области, в рамках которого парламентарии внесли изменения в бюджет 2025 года. Об этом сообщила регионального ЗС.За счёт дополнительных налоговых и неналоговых поступлений и безвозмездных средств федерального бюджета доходы областной казны выросли на 2,2 миллиарда рублей. Данные средства было решено направить на льготное лекарственное обеспечение, увеличение резервного фонда правительства Владимирской области и другие нужды.Как отметил заместитель председателя Законодательного Собрания региона Роман Кавинов, дополнительные бюджетные ассигнования на обеспечение льготных категорий наших земляков лекарственными препаратами очень важны.«Это увеличение расходов позволяет закрыть наиболее насущные потребности граждан», — подчеркнул Роман Кавинов.Кроме того, в ходе внеочередного заседания депутаты ЗС приняли решение обратиться в Министерство культуры Российской Федерации с вопросом об исключении из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ зданий и всего комплекса Троицкой мануфактуры Барановых в городе Карабаново.«В советское время объекты многократно перестраивались, часть зданий ансамбля была разрушена, поэтому комплекс утратил культурную ценность. Процедура исключения объектов из реестра предусмотрена как федеральным, так и региональным законодательством, пояснила начальник Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области Мария Волозина», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного Собрания региона.