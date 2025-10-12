Пришлось менять подрядную организацию, предыдущая должна была выполнить работы до 20 сентября.

В Карабанове при надзорном сопровождении прокуратуры наконец-то завершён ремонт тепловых сетей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.В настоящее время органы прокуратуры следят за тем, чтобы отопление заработало во всех жилых домах и на всех объектах социальной сферы.Ранее александровская городская прокуратура установила, что в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» администрация г. Карабаново заключила муниципальный контракт с подрядчиком из Краснодара на выполнение в срок до 20 сентября этого года работ по капремонту участка тепловых сетей. Этот участок обеспечивал теплом 26 многоквартирных домов и два детских сада.Однако в указанный срок условия контракта подрядная организация не исполнила. Из-за угрозы срыва начала отопительного сезона прокуратура инициировала заседание КЧС. На нём был решён вопрос о привлечении иных подрядчиков за счет выделенных в рамках контракта денежных средств.В итоге, при надзорном сопровождении прокуратуры региона все ремонтные работы по вышеуказанному объекту были завершены в полном объеме.