Прокуроры обнаружили, что больница не расплатилась с контрагентами за поставку лекарств и медицинских услуг.

Селивановская ЦРБ Владимирской области погасила долги перед 22 поставщиками на сумму почти 3 миллиона рублей. Задолженность была выявлена во время проверки прокуратуры региона.Прокуроры обнаружили, что больница не расплатилась с контрагентами за поставку лекарств и медицинских услуг. В результате против главного врача был возбуждено административное дело за нарушение сроков оплаты. После вмешательства прокуратуры руководство больницы приняло меры для устранения задолженности.Напомним, ранее мы писали, что за