В главном зале железнодорожного вокзала во Владимире будет звучать классическая музыка. Ее исполнят ученики детских школ искусств, сообщили в правительстве. Проект называется «Путешествие

В главном зале железнодорожного вокзала во Владимире будет звучать классическая музыка. Ее исполнят ученики детских школ искусств, сообщили в правительстве. Проект называется «Путешествие с музыкой». Насладиться живым звучанием музыкальных инструментов пассажиры и просто посетители вокзала смогут по четвергам. Музыканты исполнят произведения великих композиторов, оригинальные работы, а также современные композиции. Завтра, 16 января, в пять часов