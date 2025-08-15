В 2025-2027 годах 16 субъектов РФ, в том числе и Владимирская область, получат дополнительно 5 миллиардов рублей на обновление коммунальной инфраструктуры.

В 2025-2027 годах 16 субъектов РФ, в том числе и Владимирская область, получат дополнительно 5 миллиардов рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Об этом в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Средства поступят в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Владимирской области выделено 1 млрд 427 млн рублей. Как сообщило региональное Министерство ЖКХ, в данной программе уже участвуют 20 объектов.«При помощи этой субсидии можно будет завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также других объектов жилищно-коммунального хозяйства», — подчеркнул Игорь Игошин.