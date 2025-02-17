Во время обыска в гараже задержанного были найдены еще более 190 граммов наркотика.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УМВД России по Владимирской области задержали 26-летнего местного жителя, который раскладывал «закладки». При осмотре автомобиля подозреваемого полицейские обнаружили спортивную сумку с брикетом мефедрона весом 9,9 кг, обмотанным скотчем.Во время обыска в гараже задержанного были найдены еще более 190 граммов наркотика, а также электронные весы и упаковочный материал. В настоящее время проводится дальнейшее расследование.Напомним, ранее мы писали, что