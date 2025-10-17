Инцидент произошел в сентябре.

В Судогодском районе направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал убийством своему соседу. Мужчина, работающий охранником в частной организации, обвиняется по статье 119 УК РФ.Инцидент произошел в сентябре. Обвиняемый, будучи пьяным, возвращался из магазина домой и встретил соседа, с которым у него давно были неприязненные отношения. Между ними вспыхнул конфликт, подробности в прокуратуре.Вместо того чтобы успокоиться, злоумышленник сбегал домой, взял пневматический пистолет, вернулся и, направив его на соседа, пригрозил убийством.Потерпевший воспринял угрозу абсолютно реально и, испугавшись за свою жизнь, спрятался в соседнем гараже. Все происходило на глазах у соседей, которые безуспешно пытались остановить пьяного охранника.Пистолет был изъят в ходе расследования. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.