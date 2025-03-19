Сегодня в российской столице завершился насыщенный сезон Московской недели моды. Мы вспоминаем самые яркие отзывы об этом грандиозном международном мероприятии, которое объединило более 180 дизайнеров со всего мира и продемонстрировало невероятно высокий уровень российской моды.

Сегодня в российской столице завершился насыщенный сезон Московской недели моды. Мы вспоминаем самые яркие отзывы об этом грандиозном международном мероприятии, которое объединило более 180 дизайнеров со всего мира и продемонстрировало невероятно высокий уровень российской моды.Легенда российского фигурного катания Евгений Плющенкосказал в прямом эфире «Москва-24» на площадке Московской недели моды: «Я оченьлюблю красивую одежду. И, конечно же, чтобы она была комфортной. Я здесь, чтобыпосмотреть, полюбоваться, приобрести для себя какие-то новинки». Знаменитыйспортсмен уверен: «Мода, как и спорт, стала для России элементом культурнойгордости. Благодаря Московской неделе моды, за последние годы мы вывели ее науровень, который уже позволяет вкладывать в понятия "российская мода"и "российские дизайнеры" тот же вес, что и в "российскийфигурист" или "биатлонист"».“Сегодняшний уровень Московской недели моды — это точнотоп-3 после Парижа и Милана”, – отметила Яна Рудковская, посетившая в первыйдень МНМ модное шоу московского бренда Addicted_To. И добавила, что ожидаетажиотаж во все дни проведения Московской недели моды.Московскую неделю моды посетил и один из самых популярныхшахматистов мира 21-летний Ханс Ниманн. Он побывал на показах московскихбрендов Ermi (Ermilov) и Ante Kovac и назвал их «совершенно уникальными».«Разнообразие в одежде — это очень круто», — дополнил гроссмейстер.Еще одна гостья, а точнее сказать участница Московскойнедели моды, дизайнер из Нью-Йорка ПиаЛиндси высоко ценит возможность показать свою коллекцию на подиуме российскойстолицы: “Участие в таких крупных мероприятиях, Московская неделя моды,значительно повышает узнаваемость бренда и выводит его на новый уровень роста.Москва всегда была городом, который я мечтала посетить, и я глубоко благодарназа возможность представить там свой бренд”. С Пиа полностью согласился иучастник Московской недели моды из Испании дизайнер Мигель Ллопис "Являясь центром длямеждународных дизайнеров, Московская неделя моды привлекает значительноевнимание мирового модного сообщества".