В рамках ПМЭФ-2025 было заключено соглашение между Жилищным комитетом Санкт-Петербурга и Холдингом «Высокоточные комплексы».

В рамках ПМЭФ-2025 было заключено соглашение между Жилищным комитетом Санкт-Петербурга и Холдингом «Высокоточные комплексы» (в составе Ростеха, включая КЭМЗ) о сотрудничестве в сфере электрификации коммунальной техники города. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области.В фокусе внимания – электропогрузчик АНТ1000Е от Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ), зарекомендовавшего себя производителя мини-погрузчиков серии АНТ. Новая модель на электродвигателе, грузоподъемностью 1000 кг и скоростью до 13 км/ч, предназначена для круглогодичной эксплуатации в городских условиях, включая ночное время благодаря низкому уровню шума.Председатель Жилищного комитета Денис Удод подчеркнул, что переход на электротехнику – стратегический шаг к улучшению экологии и городского хозяйства, соответствующий приоритетам правительства Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов также акцентирует внимание на экологичности как ключевом факторе развития города.Подписание «дорожной карты» – это конкретный план по созданию комфортного и современного мегаполиса, демонстрирующий стремление к улучшению качества жизни горожан.