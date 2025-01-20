Собаку Жужу волонтеры приюта «Дорога добра» получили как подарок перед Новым годом. Хозяин привез ее на стерилизацию, во время осмотра ветеринар обнаружила на шее у хвостатой глубокую рану,

Собаку Жужу волонтеры приюта «Дорога добра» получили как подарок перед Новым годом. Хозяин привез ее на стерилизацию, во время осмотра ветеринар обнаружила на шее у хвостатой глубокую рану, которая почти на половину отсекла ей голову. Это случилось из-за того, что цепь, на которой держали Жужу, была намотана прямо на шею (ошейника у собаки не было). Испуганные