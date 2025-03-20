Он ушел на 79-м году жизни.

В Суздале Владимирской области скончался известный поэт, сценарист и драматург Вадим Жук на 79-м году жизни. Об этом сообщила кинокритик Лариса Малюкова в своем телеграм-канале.На , открывшемся в городе незадолго до его смерти, Жука заменили на церемонии открытия, что стало для него большим ударом. Божена Рынска отметила, что Вадим Жук был не только талантливым поэтом, но и добрым человеком.Вадим Жук, выпускник ЛГИТМиКа, оставил значительный след в театральной и кинематографической жизни страны. Его последнее стихотворение было опубликовано менее чем за 12 часов до его ухода.