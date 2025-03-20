Во Владимирской области шестерых работников культуры и искусства наградили почетными знаками и медалями. Указ об этом подписал губернатор Александр Авдеев. Пятеро награжденных отмечены за

Во Владимирской области шестерых работников культуры и искусства наградили почетными знаками и медалями. Указ об этом подписал губернатор Александр Авдеев. Пятеро награжденных отмечены за большой вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность «Знаком великого князя Андрея Боголюбского»: – Алла Зайкова, директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника; – Дмитрий Кантов, председатель правления регионального