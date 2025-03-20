На «Суздальфесте» умер ведущий фестиваля, поэт, актер и драматург Вадим Жук. Ему было 78 лет. Он скончался в суздальской гостинице на руках у жены. Об этом сообщили в ряде известных федеральных

На «Суздальфесте» умер ведущий фестиваля, поэт, актер и драматург Вадим Жук. Ему было 78 лет. Он скончался в суздальской гостинице на руках у жены. Об этом сообщили в ряде известных федеральных СМИ. По информации «Московского комсомольца», Вадим Жук мог перенервничать из-за ситуации, которая произошла в первый день фестиваля. Поэт много лет открывал и закрывал мероприятие,