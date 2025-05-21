Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр войдёт в Общественный совет партийного проекта «Единой России» «Историческая память» во Владимирской области.

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр войдёт в Общественный совет партийного проекта «Единой России» «Историческая память» во Владимирской области. Участвовать в проекте его пригласил координатор партпроекта, депутат Госдумы от Владимирской области .«Митрополит подчеркнул, что Русская православная церковь разделяет наши цели по сохранению исторического и культурного наследия России, а также патриотическому и духовному воспитанию молодежи», — поделился Алексей Говырин в своем телеграм-канале.Алексей Говырин и владыка Никандр наметили направления совместной работы в изучении и реставрации памятников истории и культуры федерального, регионального и местного значения во Владимирском крае.«Сейчас, когда всё чаще извне делаются попытки переписать историю России, это особенно актуально», — отметил парламентарий.