В Волгограде трое мужчин похитили со склада несколько тысяч банок с красной икрой, а в Ишиме врачи удалили девушке зуб из носа. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В Волгограде трое мужчин похитили со склада несколько тысяч банок с красной икрой, а в Ишиме врачи удалили девушке зуб из носа. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В Ростове-на-Дону заселили нарисованный домик счастливыми жителями, передает Перед ЧМ-2018 по футболу
в окнах дома на проспекте Шолохова нарисовали силуэты радостных людей, некоторые из которых держат над головой шарфы.
Пользователи в комментариях соцсетей написали, что это оригинальная идея
и ее можно было бы воплотить в жизнь и без мундиаля. Другие рассказали, что
такое можно увидеть и в Мадриде. Были и те, кто считают, что творчеством
занялись, чтобы показать гостеприимство иностранным туристам.
Уголовное дело за жестокое обращение с
детьми возбудили в отношении 34-летней жительницы Сергачского района
Нижегородской области, сообщает Мать пятерых несовершеннолетних детей не исполняла свои
родительские обязанности: злоупотребляла спиртным, бродяжничала, оставляя малышей
под присмотром старших. Кроме того, горе-мать не работала и не беспокоилась о
том, есть ли еда и одежда у ее детей. Установлено и то, что женщина знала о
врожденном заболевании трехлетнего сына, но к хирургам не обращалась. После
того как ребенка госпитализировали, она не посещала его в больнице. Теперь ей
грозит до трех лет лишения свободы.
В Волгограде трое мужчин похитили со
склада несколько тысяч банок с красной икрой. Общая масса добычи превысила
тонну, пишет По словам директора компании, которой принадлежал
склад, преступникам удалось взломать металлическую дверь. Одной икрой они не
ограничились и вынесли также около ста килограммов сыра и пятьдесят килограммов
колбасы. У задержанных изъяли бензопилы и профессиональное снаряжение для
альпинизма. Большую часть похищенных продуктов они уже успели реализовать.
В
Арском районе Татарстана бык повалил на землю и затоптал 55-летнего местного
жителя, передает
Мужчина помогал соседям вывести стадо на пастбище. Но
перед этим решил запереть в стойле быка. Неожиданно животное повалило
сельчанина на землю и стало топтать копытами, после чего подняло на рога и
ударило о забор. В результат удара были выбиты несколько досок, и мужчина смог
уползти в образовавшееся отверстие. Пришедшая ему на помощь хозяйка дома
успокоила быка и вызвала на место медиков, но мужчина скончался до их приезда.
В Волгограде двое разбойников ради сумки зверски
избили на улице 65-летнего пенсионера, пишет
Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, а
злоумышленники объявлены в розыск. В сумке, которую у него отняли разбойники,
находились документы, телефон и ключи от машины. По факту разбойного нападения
возбуждено уголовное дело.
Врачи
в Ишиме Тюменской области удалили девушке зуб из носа, сообщает Подобная ситуация в
мировой практике возникает довольно редко. Местная жительница обратилась в
больницу после продолжительной заложенности носа. Девушка лечила гайморит, но симптомы
не проходили. После дополнительного обследования выяснилось, что причиной
болезни стал зуб, который вырос в носу. Операция длилась пару минут. Пациентка чувствует
себя хорошо, а заложенность носа спала.
Мужчина пытался сжечь
бывшую жену вместе с домом в Удмуртии, пишет Обвиняемого
заключили под стражу. В ночь с 19 на 20 мая 41-летний житель Завьяловского района
поссорился с экс-супругой. Через некоторое время мужчина облил дверь пристройки
к дому и одеяло, которым была укрыта потерпевшая, воспламеняющейся жидкостью и
поджег их. Женщине удалось выбежать из горящего помещения и спастись.
Тагильчанка пыталась украсть из турецкого пятизвездочного отеля чай,
конфеты, салфетки, полотенца, покрывала, тапочки, тарелки, шампунь и даже
туалетную бумагу, передает Персонал поймал
российскую туристку с детьми, когда та пыталась унести из номера практически
все, что могло поместиться в чемодан. Туристка с детьми
отдыхала по системе All Inclusive. При досмотре россиянка спорила с
персоналом и пыталась доказать, что достаточно заплатила за отдых, чтобы
забрать все эти вещи из номера. Она также упрекнула сотрудников, которые
отбирали у детей пакеты со сладостями.
В Уфе изможденный лось умер по приезду спасателей, сообщает Животное
в поисках еды и воды разбило витрину строящегося магазина и лежало в крови
рядом со зданием. Лось был сильно напуган, изможден, ранен, у него были
внутренние повреждения. Спасатели вызвали специалистов минприроды, ветеринарной
и службы. Но лось был слаб и скончался.
В Уфе 33-летняя женщина умерла после пластики груди,
пишет Следствием
установлено, что 12 февраля текущего года в одной из частных клиник 33-летней
женщине сделали пластическую операцию. После выписки домой женщина
почувствовала себя очень плохо, а через несколько дней она умерла у себя дома.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств случившегося. Решается вопрос о проведении комиссионной
судебно-медицинской экспертизы.