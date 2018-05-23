В Волгограде трое мужчин похитили со склада несколько тысяч банок с красной икрой, а в Ишиме врачи удалили девушке зуб из носа. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Волгограде трое мужчин похитили со склада несколько тысяч банок с красной икрой, а в Ишиме врачи удалили девушке зуб из носа. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В Ростове-на-Дону заселили нарисованный домик счастливыми жителями, передает Перед ЧМ-2018 по футболув окнах дома на проспекте Шолохова нарисовали силуэты радостных людей, некоторые из которых держат над головой шарфы.Пользователи в комментариях соцсетей написали, что это оригинальная идеяи ее можно было бы воплотить в жизнь и без мундиаля. Другие рассказали, чтотакое можно увидеть и в Мадриде. Были и те, кто считают, что творчествомзанялись, чтобы показать гостеприимство иностранным туристам.Уголовное дело за жестокое обращение сдетьми возбудили в отношении 34-летней жительницы Сергачского районаНижегородской области, сообщает Мать пятерых несовершеннолетних детей не исполняла своиродительские обязанности: злоупотребляла спиртным, бродяжничала, оставляя малышейпод присмотром старших. Кроме того, горе-мать не работала и не беспокоилась отом, есть ли еда и одежда у ее детей. Установлено и то, что женщина знала оврожденном заболевании трехлетнего сына, но к хирургам не обращалась. Послетого как ребенка госпитализировали, она не посещала его в больнице. Теперь ейгрозит до трех лет лишения свободы.В Волгограде трое мужчин похитили сосклада несколько тысяч банок с красной икрой. Общая масса добычи превысилатонну, пишет По словам директора компании, которой принадлежалсклад, преступникам удалось взломать металлическую дверь. Одной икрой они неограничились и вынесли также около ста килограммов сыра и пятьдесят килограммовколбасы. У задержанных изъяли бензопилы и профессиональное снаряжение дляальпинизма. Большую часть похищенных продуктов они уже успели реализовать.Арском районе Татарстана бык повалил на землю и затоптал 55-летнего местногожителя, передаетМужчина помогал соседям вывести стадо на пастбище. Ноперед этим решил запереть в стойле быка. Неожиданно животное повалилосельчанина на землю и стало топтать копытами, после чего подняло на рога иударило о забор. В результат удара были выбиты несколько досок, и мужчина смогуползти в образовавшееся отверстие. Пришедшая ему на помощь хозяйка домауспокоила быка и вызвала на место медиков, но мужчина скончался до их приезда.В Волгограде двое разбойников ради сумки зверскиизбили на улице 65-летнего пенсионера, пишетМужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, азлоумышленники объявлены в розыск. В сумке, которую у него отняли разбойники,находились документы, телефон и ключи от машины. По факту разбойного нападениявозбуждено уголовное дело.Врачив Ишиме Тюменской области удалили девушке зуб из носа, сообщает Подобная ситуация вмировой практике возникает довольно редко. Местная жительница обратилась вбольницу после продолжительной заложенности носа. Девушка лечила гайморит, но симптомыне проходили. После дополнительного обследования выяснилось, что причинойболезни стал зуб, который вырос в носу. Операция длилась пару минут. Пациентка чувствуетсебя хорошо, а заложенность носа спала.Мужчина пытался сжечьбывшую жену вместе с домом в Удмуртии, пишет Обвиняемогозаключили под стражу. В ночь с 19 на 20 мая 41-летний житель Завьяловского районапоссорился с экс-супругой. Через некоторое время мужчина облил дверь пристройкик дому и одеяло, которым была укрыта потерпевшая, воспламеняющейся жидкостью иподжег их. Женщине удалось выбежать из горящего помещения и спастись.Тагильчанка пыталась украсть из турецкого пятизвездочного отеля чай,конфеты, салфетки, полотенца, покрывала, тапочки, тарелки, шампунь и дажетуалетную бумагу, передает Персонал поймалроссийскую туристку с детьми, когда та пыталась унести из номера практическивсе, что могло поместиться в чемодан. Туристка с детьмиотдыхала по системе All Inclusive. При досмотре россиянка спорила сперсоналом и пыталась доказать, что достаточно заплатила за отдых, чтобызабрать все эти вещи из номера. Она также упрекнула сотрудников, которыеотбирали у детей пакеты со сладостями.В Уфе изможденный лось умер по приезду спасателей, сообщает Животноев поисках еды и воды разбило витрину строящегося магазина и лежало в кровирядом со зданием. Лось был сильно напуган, изможден, ранен, у него быливнутренние повреждения. Спасатели вызвали специалистов минприроды, ветеринарнойи службы. Но лось был слаб и скончался.В Уфе 33-летняя женщина умерла после пластики груди,пишет Следствиемустановлено, что 12 февраля текущего года в одной из частных клиник 33-летнейженщине сделали пластическую операцию. После выписки домой женщинапочувствовала себя очень плохо, а через несколько дней она умерла у себя дома.В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия иоперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всехобстоятельств случившегося. Решается вопрос о проведении комиссионнойсудебно-медицинской экспертизы.