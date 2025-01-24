Нарушение создавали угрозу как для животных, так и для людей.

Сельскохозяйственное предприятие СПК «Родина» в Вязниковском районе нарушило ветеринарное законодательство: территория не была огорожена, а также отсутствовал дезинфекционный барьер при въезде. Об этом сообщает природоохранная прокуратура региона.На предприятии содержится около 300 коров, и такие нарушения создавали угрозу как для животных, так и для людей, позволяя диким животным и посторонним лицам свободно проникать на территорию.Прокурор подал в суд требование о необходимости установить забор и оборудовать въезд дезинфекционным барьером. Суд удовлетворил иск, однако предприятие не спешило исполнять решение. В результате вмешательства судебных приставов забор был установлен, и решение суда выполнено полностью.