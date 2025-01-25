Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил обучающихся региона с Днем студента. В честь праздника он встретился с учащимися МГИМО-МЕД, собравшимися в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцово, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил обучающихся региона с Днем студента. В честь праздника он встретился с учащимися МГИМО-МЕД, собравшимися в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцово, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.«Я поздравляю студентов Подмосковья с праздником, желаю имбольших достижений. Пусть все мечты сбываются, знакомьтесь, влюбляйтесь,получайте знания, которые помогут вам в жизни. Огромное спасибо ипреподавателям, дающим эти знания. Хочу поблагодарить передовые вузы нашейстраны, партнерством с которыми мы дорожим – это и МГУ, и Бауманка, и Физтех, иМГИМО, и Высшая школа экономики. Все они очень охотно сотрудничают с нашимифлагманскими школами», – прокомментировал губернатор Московской областиАндрей Воробьев.Губернатор также отметил роль Марка Курцера, ректораМГИМО-МЕД, в создании университета, подчеркнув, что вуз стал важной частьюобразовательной системы региона.МГИМО-МЕД создали в сентябре 2022 года. На его базеобучается 90 студентов по специальности «Лечебное дело» и 51 ординатор понаправлениям «Акушерство и гинекология», «Онкология», «Хирургия» и «Терапия».В 2025 году в вузе откроется программа «Анестезиология иреаниматология». Практику студенты проходят в крупнейших клиниках Москвы иПодмосковья, включая госпитали группы компаний «Мать и дитя».Ректор МГИМО-МЕД Марк Курцер сообщил, что на территориигоспиталя «Лапино» будет построен кампус университета, который позволитготовить десятки тысяч врачей. Он выразил благодарность губернатору Подмосковьяи ректору МГИМО Анатолию Торкунову за поддержку проекта.По данным властей региона, в Подмосковье обучаются более203 тысяч студентов в 66 вузах и 112 колледжах. Одинцовский филиал МГИМО, вструктуру которого входит МГИМО-МЕД, действует с 2015 года и насчитывает 2,7тысячи студентов.