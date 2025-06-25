Историей заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

53-летняя жительница Мурома этой зимой обнаружила, что официально числится умершей. Эта ошибка привела к серьезным трудностям для женщины-инвалида в получении положенных ей выплат.Как , в декабре 2024 года в морг Крымской ЦРБ поступил труп женщины. Однако при установлении личности умершей сотрудники отдела МВД России по Крымскому району допустили критическую ошибку, неправильно определив дату рождения, а также сведения о регистрации по месту жительства.Эти неверные данные были переданы в местный ЗАГС, который в январе 2025 года на их основании составил акт о смерти, фактически «похоронив» живую женщину из другого региона. После проведенной проверки Крымский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием аннулировать ошибочную запись. Суд удовлетворил это требование и постановил немедленно исполнить решение.На данный момент запись об ошибочной смерти уже аннулирована. Полицейский, допустивший ошибку, привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, надзорное ведомство проводит проверку в отношении сотрудников ОВД на предмет халатности, чтобы установить, были ли в их действиях признаки состава преступления.Ранее владимирский участник СВО выплаты в размере 1 миллиона рублей из-за ошибки военкомата.