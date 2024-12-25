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Лапали раз українець та москаль рибу на острові Тузла разом. Клюнуло у двох одночасно. Витягають, а там золота рибка, москаль за губу підчипив, а українець за хвіст. Ну, рибка і каже, будем по чесному ділити бажання, росіянину 2 бажання, а українцю - 1, бо за хвіст злапав . На тому і порішили. Загадує росіянин бажання: - Хочу чтобы на всей Великой Руси не осталось ни одного хохла! - Выполнено! - Хочу вокруг всей Великой Руси забор 5 м шириной и 50 м высотой, чтобы ни один хохол к нам не залез! - Выполнено! Українець в шоці: - І що там дійсно ні одного нашого хлопця не лишилось?!? - Ні одного! - І що ні малюсінької шпаринки в паркані?!? - Ні одної! - Ух, блін!!! Тоді заливай це все бетоном!!!!! еще анекдот!




25.12.2024

На Кавказе чаще берут займы, а на Урале сберегают

Главное / Тема: На Кавказе чаще берут займы, а на Урале сберегают / (обновлено: ) Источник: www.vlad.aif.ru

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин поделился аналитикой о региональных особенностях потребления кредитных услуг в России в интервью для подкаста «Легкие деньги» на Первом канале.
Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин поделился аналитикой о региональных особенностях потребления кредитных услуг в России в интервью для подкаста «Легкие деньги» на Первом канале. По его словам, в различных регионах страны наблюдается своя специфика в кредитовании и сбережениях.

Андрей Костин отметил, что на Кавказе фиксируется высокий спрос на кредиты, тогда как жители Урала демонстрируют большую склонность к накоплениям. В Южном федеральном округе наличные средства используются более активно по сравнению с другими регионами, в то время как жители Поволжья и Северо-Запада чаще обращаются к дистанционным банковским услугам.

«Больше всего кредитов берут на Кавказе. На Урале, наоборот, больше склонны к сбережениям. В Южном федеральном округе активнее используют наличные, чем во многих других регионах. В Поволжье и на Северо-Западе более активно пользуются дистанционными банковскими услугами по сравнению с другими регионами. Безусловно, определенные различия есть. Наша страна многонациональная, и климатические условия в разных регионах также отличаются», — отметил Костин. Он добавил, что на Северном Кавказе ипотеку чаще используют для приобретения собственного жилья, тогда как в целом по стране преобладает интерес к квартирам на вторичном рынке, особенно к молодому жилью, которому 3-5 лет.

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