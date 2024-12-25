- На Кавказе чаще берут займы, а на Урале сберегают

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин поделился аналитикой о региональных особенностях потребления кредитных услуг в России в интервью для подкаста «Легкие деньги» на Первом канале.

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин поделился аналитикой о региональных особенностях потребления кредитных услуг в России в интервью для подкаста «Легкие деньги» на Первом канале. По его словам, в различных регионах страны наблюдается своя специфика в кредитовании и сбережениях.Андрей Костин отметил, что на Кавказе фиксируется высокий спрос на кредиты, тогда как жители Урала демонстрируют большую склонность к накоплениям. В Южном федеральном округе наличные средства используются более активно по сравнению с другими регионами, в то время как жители Поволжья и Северо-Запада чаще обращаются к дистанционным банковским услугам.«Больше всего кредитов берут на Кавказе. На Урале, наоборот, больше склонны к сбережениям. В Южном федеральном округе активнее используют наличные, чем во многих других регионах. В Поволжье и на Северо-Западе более активно пользуются дистанционными банковскими услугами по сравнению с другими регионами. Безусловно, определенные различия есть. Наша страна многонациональная, и климатические условия в разных регионах также отличаются», — отметил Костин. Он добавил, что на Северном Кавказе ипотеку чаще используют для приобретения собственного жилья, тогда как в целом по стране преобладает интерес к квартирам на вторичном рынке, особенно к молодому жилью, которому 3-5 лет.