Ограничения связаны с проведением работ на газопроводе низкого давления.

Жителей 30 домов во Владимире ждет отключение газа.С 10:00 до 14:00 28 апреля снабжение будет приостановлено. Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе низкого давления.Отключение затронет дома по следующим адресам:улица Погодина, 2, 4;Загородный проезд, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24;улица Жуковского, 1/23, 3;улица Воронина, 3, 4, 6/14;Добросельский проезд, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13/2, 15, 17, 19, 21;улица Добросельская, 119, 121.Что касается отопления, то окончание отопительного сезона во Владимире может быть перенесено на более поздний срок, вплоть до начала майских праздников.