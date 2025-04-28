Дольщикам предложили создать жилищный кооператив и достроить дом на Никитской собственными силами. По последней оценке архитектурного бюро, возобновление и завершение строительства ЖК

Дольщикам предложили создать жилищный кооператив и достроить дом на Никитской собственными силами. По последней оценке архитектурного бюро, возобновление и завершение строительства ЖК будет стоить 442 миллиона, рассказывают люди. Собрание участников долевого строительства, где проводилось голосование по этому вопросу, прошло 18 апреля. Присутствующие на нем дольщики были недовольны предложением создания ЖСК. Ольга Парфенова, дольщица ЖК «Никитский