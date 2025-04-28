Один пешеход погиб, второй находится в больнице.

В ночь с 26 на 27 мапреля на пешеходном переходе во Владимире произошло ДТП.По информации УМВД России по Владимирской области водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу.Инцидент случился около 2 часов ночи вблизи здания главного офиса Сбербанка. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился водитель 1976 года рождения, двигаясь в направлению в сторону улицы Верхней Дубровы, совершил наезд на двух пешеходов — юношу и девушку.В результате ДТП на площади Победы погибла девушка 2007 года рождения. Юноша 2006 года рождения получил травмы, его доставили в больницу. В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы установить причины и обстоятельства аварии.