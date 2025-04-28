Один пешеход погиб, второй находится в больнице.
В ночь с 26 на 27 мапреля на пешеходном переходе во Владимире произошло ДТП.
По информации УМВД России по Владимирской области водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу.
Инцидент случился около 2 часов ночи вблизи здания главного офиса Сбербанка. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился водитель 1976 года рождения, двигаясь в направлению в сторону улицы Верхней Дубровы, совершил наезд на двух пешеходов — юношу и девушку.
В результате ДТП на площади Победы погибла девушка 2007 года рождения. Юноша 2006 года рождения получил травмы, его доставили в больницу. В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы установить причины и обстоятельства аварии.