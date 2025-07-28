Обошлось без пострадавших.

Утром 27 июля, около 08:03, экстренное сообщение о пожаре всколыхнуло дежурную с России по Владимирской области. На 221 километре оживленной трассы М-7 Волга вспыхнули сразу два автомобиля – легковой и грузовой.Огненная стихия разбушевалась на площади 34 квадратных метра, представляя серьезную опасность для проезжающих мимо автомобилей. К счастью, информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.В настоящее время дознаватели МЧС выясняют причины столь масштабного возгорания. Предварительная версия пока не озвучена.в аварии на М7 в Ковровском районе погибли четыре человека.