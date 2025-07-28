Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области будут судить 44-летнему мужчину, который предъявил поддельное водительское удостоверение. Его обвиняют в пособничестве в подделке документов (ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 327 УК РФ).Как выяснилось, ранее его лишили прав за пьяное вождение, но он решил не получать их заново. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.Полиция напоминает, что использование поддельных прав — уголовное преступление. Это угроза безопасности на дорогах.