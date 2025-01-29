Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области, где ветераны собрались вместе с родными и близкими."Мы встречаемся по поручению президента, чтобы чествовать вас еще раз за ваши боевые и трудовые подвиги, добрые дела. Знаем, что многие ведут активную работу с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием. Гордимся, что такие люди живут в нашем любимом Подмосковье", – подчеркнул Андрей Воробьев.Среди награжденных – Иван Иванович Жучков, который прошел боевой путь от Полтавы до Берлина. Он награжден двумя Орденами Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", "За отвагу". 98-летний Константин Сергеевич Федотов из Одинцово был участником Парада Победы 1945 года.Мария Анисимовна Сердюк, которой сейчас 102 года, спасала раненых в боях за Днепр, Сталинград, Курск, Прагу и Варшаву. Она оставила свою подпись на стенах Рейхстага. Альвина Георгиевна Борисова пережила 872 дня блокады Ленинграда. После войны работала на космодроме "Плесецк". Ее внук сейчас участвует в спецоперации. Мария Андреевна Поварова родилась в концлагере в Литве, откуда ей удалось бежать с семьей."Мы с вами знаем, насколько важно сейчас быть вместе, единым строем пройти этот сложный этап для нашей страны, обеспечить ее безопасность, суверенитет", – отметил губернатор Подмосковья. Он также подчеркнул важность связи поколений и передачи опыта и силы духа молодым людям.Юбилейные медали получат подмосковные фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей и все, кто внес вклад в Великую Победу.